دراسة.. انتقال تيبو كورتوا إلى ريال مدريد أفضل صفقة في سوق الانتقالات الصيفي

كشفت دراسة أجراها مرصد CIES الدولي للدراسات الرياضية، أن انتقال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من تشيلسي إلى ريال مدريد يعد أفضل صفقة في سوق الانتقالات الصيفي 2018 في القارة الأوروبية.

وانتقل كورتوا، البالغ من العمر 26 عامًا من تشيلسي إلى ريال مدريد مقابل نحو 40 مليون يورو.

وأوضح المرصد أن الثمن الحقيقي لكورتوا يصل إلى 62.6 مليون يورو، لكن تهديد الحارس بالخروج مجانًا من تشيلسي الصيف المقبل، بسبب تبقي عام واحد على نهاية عقده مع البلوز، جعل إدارة البلوز تقبل بعرض ريال مدريد، وهو ما يعني أن إدارة الفريق الملكي وفرت مبلغ 22.6 مليون يورو، لضم أفضل لاعب في كأس العالم 2018.

وجاءت صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي في المركز الثامن.

وتعاقد يوفنتوس مع رونالدو مقابل 105 ملايين يورو، في حين يصل ثمنه وفقًا للدراسة إلى 116.5، أي أن إدارة يوفنتوس وفرت 11.5 مليون.

وفي المركز الثاني جاءت صفقة انتقال رودري هيرناندي من فياريال إلى أتلتيكو مدريد، ثم بريان كريستانتي من أتالانتا إلى روما في المركز الثالث، ثم فابينيو من موناكو لليفربول، في المركز الرابع، وخامسًا المدافع الفرنسي لينغليت من إشبيلية إلى برشلونة.

وفي المركز السادس جاءت صفقة انتقال رادغا ناينغولان من روما إلى إنتر ميلان، ثم لوكاس توريرا من سامبدوريا إلى آرسنال، وسيموني زازا من فالنسيا إلى تورينو، وفي المركز العاشر جاء ألبان لافونت من تولوز إلى فيورنتينا.