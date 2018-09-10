موعد مباراة إيطاليا والبرتغال اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب الإيطالي مهمة صعبة، عندما يحل ضيفًا على نظيره البرتغالي، مساء اليوم الاثنين، في ثاني مبارياته ببطولة دوري أمم أوروبا، بملعب “النور” بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ويلتقي المنتخب الإيطالي نظيره البرتغالي، بعد ثلاثة أيام من التعادل مع المنتخب البولندي في أولى مبارياته بهذه البطولة الجديدة.

ورغم صعوبة المباراة أمام بطل أوروبا، يثق روبرتو مانشيني المدير الفني للآزوري في تحسن أوضاع فريقه، علمًا أنه استعان بعدد من اللاعبين الشبان في قائمة الفريق للمباراتين إلى جانب عناصر الخبرة من النجوم المخضرمين.

ويتولى مانشيني حاليًا مهمة إعادة بناء الآزوري استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة “يورو 2020”.

وفي المقابل، استعد المنتخب البرتغالي للقاء بالتعادل 1/‏ 1 وديًا مع نظيره الكرواتي، صاحب المركز الثاني في المونديال الروسي.

وتمثل المباراة ضربة البداية لمسيرة المنتخب البرتغالي في النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، لكن الفريق سيفتقد فيها جهود نجمه الكبير وقائده كريستيانو رونالدو الذي حصل على فترة راحة من المنتخب.

وفي غياب رونالدو، غابت فعالية المنتخب البرتغالي الهجومية، حيث سدد لاعبه 12 كرة منها أربع تسديدات فقط على المرمى.

وكان هز الشباك من الأهداف الرئيسية للآزوري خاصة وأنه عانى من العقم التهديفي في تصفيات المونديال. وخلال مباراته أمام بولندا، سدد الفريق تسع كرات كانت سبع مباريات منها خارج المرمى.

ويتطلع مانشيني إلى أن يبني على ما قدمه الفريق من أداء في الشوط الثاني، بعد نزول المهاجمين فيدريكو كييزا وأندريا بيلوتي بدلا من ماريو بالوتيلي ولورنزوو إنسيني.

الموعد والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8.45 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 9:45 مساء، وتنقلها قناة بي إن سبورتس 2 ويعلق عليها عصام الشوالي.