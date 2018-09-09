زيدان يؤكد عودته قريبًا للتدريب

مرّ 102 أيام فقط على مغادرة زين الدين زيدان ريال مدريد لكن المدير الفني الفرنسي يتطلع بالفعل للعودة للتدريب مجددًا في أسرع وقت ممكن.

بعد أن قضى الكثير من مشواره الفني ومسيرته التدريبية في ريال مدريد، تساءل البعض عما إذا كان يريد الانتقال إلى نادٍ آخر، لكن يبدو أنه منفتح على هذا الاحتمال.

وقال زيدان للتلفزيون الإسباني يوم الأحد عقب حضوره مباراة كان نجله الصغير إلياس يشارك فيها “أنا متأكد من أنني سأدرب مرة أخرى قريبًا طويل. هذا ما أحبه وما قمت به طوال حياتي”.

وحقق زيدان خلال عامين ونصف العام مع ريال مدريد الفوز بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري المحلي أيضًا.

وأنهى ريال مدريد الدوري الإسباني الموسم الماضي في المركز الثالث عقب مسيرة مخيبة للآمال حيث تأخر بفارق 17 نقطة عن منافسه التقليدي برشلونة بطل المسابقة لكن زيدان عوض ذلك بقيادة الفريق للقبه الأوروبي الثالث على التوالي.

ويتردد على نطاق واسع أن أسطورة الكرة الفرنسية السابق المرشح الأوفر حظًّا لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد في حال رحيله مع أي سقوط جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.