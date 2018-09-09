الاتحاد الأوروبي: إيرادات أندية الدرجة الأولى تجاوز 23 مليار دولار

أظهر بحث أجراه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن أندية الدرجة الأولى في القارة حققت ربحًا لأول مرة في العام 2017 بعدما تجاوزت إيراداتها 20 مليار يورو (23.10 مليار دولار).

وأعاد الاتحاد الأوروبي الفضل إلى نجاح لائحة اللعب النظيف المالي وقال إن عندما بدأ العمل بهذه اللائحة في 2011 كان مجموع خسائر الأندية 1.7 مليار يورو.

وأظهر تقرير للاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيرادات في السنة المالية 2017 بلغت 20.1 مليار يورو وهو رقم قياسي، بزيادة قدرها 1.6 مليار عن السنة السابقة. وكانت الأرباح الاجمالية، بعد تكاليف الانتقالات، 0.6 مليار يورو.

ويوجد في أوروبا 711 ناديًا في الدرجة الأولى مقسمة على 54 بطولة دوري محلي. وقال الاتحاد الأوروبي إن 27 بطولة دوري حققت أرباحًا.

وتم استحداث قواعد اللعب النظيف المالي من أجل منع الأندية من إنفاق مبالغ تفوق إيراداتها، وهي سياسة تهدف إلى حرمان الملاك الأثرياء من محاولة شراء النجاح وتدمير سوق الانتقالات.

ويمكن استبعاد فرق من المسابقات الأوروبية في حالة انتهاك اللوائح المالية لكن الاتحاد الأوروبي يتفاوض بشكل عام من أجل الوصول لتسويات مع الأندية المخالفة.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي في بيان “بفضل اللعب النظيف المالي، أصبحت كرة القدم الأوروبية في وضع أفضل من أي وقت مضى” مضيفًا أن الأرقام أظهرت أن هذه القاعدة “تؤتي بثمارها حقًا”.

وتابع “اللعب النظيف المالي وفر منصة للأندية للسيطرة على نفقاتها ودفع ديونها”.

وشدد الاتحاد الأوروبي اللوائح هذا العام ويتم بشكل تلقائي تقييم وضع أي ناد ينفق أكثر من 100 مليون يورو في سوق الانتقالات.

وقال تشيفرين “ستسمح اللوائح الجديدة بشكل أكبر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتحرك بسرعة أكبر والتعامل مع المشاكل قبل أن تتفاقم. الاتحاد الأوروبي سيتعامل على الفور ويقيم قدرة الأندية على الالتزام باللوائح في المستقبل”.

واستبعد ميلان من الدوري الأوروبي هذا الموسم بسبب انتهاك لوائح اللعب النظيف المالي لكن محكمة التحكيم الرياضية قبلت الطعن الذي قدمه النادي الايطالي.

وقالت المحكمة الرياضية إن موقف النادي المثقل بالديون تحسن منذ أن استحوذ عليه صندوق التحوط الأمريكي إيليوت من رجل الأعمال الصيني لي يونغهونغ، وطلبت من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم توقيع عقوبة أخرى.

لكن مصادر في الاتحاد الأوروبي قالت إن ذلك لا يمكن أن يحدث في الوقت الحالي لأن المسؤولين لم يتلقوا الحيثيات الكاملة لقرار المحكمة الرياضية.

ولدى أندية الدوري الانجليزي الممتاز النصيب الأكبر من الإيرادات وبلغت 5.34 مليار يورو بزيادة قدرها 452 مليون يورو عن السنة السابقة. وأظهر بحث الاتحاد الأوروبي أن الأندية الانجليزية تملك أيضًا أعلى أرباح تشغيل وبلغت 1.19 مليار يورو وهو رقم قياسي.

وحققت أندية دوري الدرجة الأولى الايطالي أرباحًا صافية بنسبة 3.7 بالمئة لتضع حدًّا لسبع سنوات من الخسائر.

وبلغت إيرادات الأندية الايطالية 2.1 مليار يورو رغم أن عشرة بالمئة فقط من هذا المبلغ جاء من مبيعات التذاكر في انعكاس للحالة السيئة للاستادات الايطالية المملوكة في الأساس للحكومات المحلية.