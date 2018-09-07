أهداف مباراة إيطاليا وبولندا.. التعادل 1/1 يحسم اللقاء (فيديو)

أهداف مباراة إيطاليا وبولندا.. التعادل 1/1 يحسم اللقاء (فيديو)

تلعب المباراة على ملعب ريناتو دال آرا الخاص بنادي بولونيا.

المصدر: فريق التحرير

تقدم بيوتر زيلينسكي مهاجم منتخب بولندا بهدف لصالح فريقه في شباك المنتخب الإيطالي خلال مباراة الفريقين في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية.

واستلم زيلينسكي عرضية ليفاندوفيسكي وسدد مباشرة في شباك الفريق الإيطالي.

وتعادل جيورجينيو في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وتُلعب المباراة على ملعب ريناتو دال آرا الخاص بنادي بولونيا.

وهذه أول مباراة رسمية للمنتخب الإيطالي، منذ فشله في التأهل إلى كأس العالم 2018، بالخسارة 0/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام السويد في الملحق الأوروبي.

كما أنها أول مباراة رسمية للمدرب روبيرتو مانشيني مع الآتزوري.

ولحساب الجولة نفسها التي لعبت أمس، تعادل المنتخب الفرنسي بطل العالم 2018، سلبيًا مع ألمانيا بطلة العالم في 2014.

كما تغلب منتخب ويلز 4/1 على أيرلندا، وأوكرانيا 2/1 على التشيك.

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