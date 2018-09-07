القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وبولندا في دوري الأمم الأوروبية

يبدأ المنتخب الإيطالي مشواره في دوري الأمم الأوروبية عندما يستضيف منافسه المنتخب البولندي في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وتلعب المباراة على ملعب ريناتو دال آرا الخاص بنادي بولونيا.

وتبث مباراة إيطاليا وبولندا على قناة beIN SPORTS HD 2، بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وتبدأ المباراة عند الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت الإمارات.

وهذه أول مباراة رسمية للمنتخب الإيطالي، منذ فشله في التأهل إلى كأس العالم 2018، بالخسارة 0/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام السويد في الملحق الأوروبي.

كما أنها أول مباراة رسمية للمدرب روبيرتو مانشيني مع الآتزوري.

ولحساب الجولة نفسها التي لعبت أمس، تعادل المنتخب الفرنسي بطل العالم 2018، سلبيًا مع ألمانيا بطلة العالم في 2014.

كما تغلب منتخب ويلز 4/1 على أيرلندا، وأوكرانيا 2/1 على التشيك.