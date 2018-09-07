لوكا مودريتش يكشف كواليس حديثه مع كريستيانو رونالدو بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أكد النجم الكرواتي لوكا مودريتش الفائز بلقب أفضل لاعب أوروبي في الموسم الماضي أن علاقته بزميله السابق في ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل ليوفنتوس ما زالت جيدة وأنه تلقى منه تهنئة بعد الفوز بلقب أفضل لاعب أوروبي.

وقال مودريتش بعد اللقاء الودي الذي جمع كرواتيا مع البرتغال وانتهى بالتعادل 1/1: “لدي علاقة جيدة مع كريستيانو رونالدو، الجوائز الفردية مهمة لكن الأهم هي الجوائز الجماعية، أنا سعيد بالفوز باللقب وسعيد بالتواجد بين المرشحين للقب الأفضل في العالم”.

وكذّب مودريتش الشائعات التي تحدثت عن غضب النجم البرتغالي من تتويجه بلقب أفضل لاعب أوروبي وقال: “رونالدو تحدث معي وأرسل لي رسالة هنأني بالجائزة وقال لي إنني أستحقها وإننا سنلتقي قريبًا”.

وأضاف نجم ريال مدريد الفائز بلقب أفضل لاعب في كأس العالم: “سنرى ما سيحدث في جائزة الأفضل في العالم هناك أشخاص يقررون من الفائز وعلاقتي طيبة جدًا مع رونالدو”.

وكانت عدة أخبار تحدثت عن غضب رونالدو بعد عدم تتويجه بلقب أفضل لاعب أوروبي كما هاجم مدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش نجم يوفنتوس الحالي ووصفه بالأناني قبل أن يعتذر ويؤكد قيمة النجم البرتغالي وأكد أنه صوّت له في المركز الثاني خلف مودريتش في تصويت الفيفا.