تحديد موعد مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان على ملعب الجوهرة المشعة

ذكرت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، أن مباراة السوبر الإيطالي، بين ناديي يوفنتوس وميلان، على ملعب الجوهرة المشعة، في مدينة جدة، ستقام يوم الخميس المقبل 13 سبتمبر.

وتستضيف السعودية، لأول مرة، السوبر الإيطالي، بعد اتفاق بين رابطة دوري المحترفين الإيطالي، والهيئة العامة للرياضة السعودية، في يونيو الماضي.

ويجمع السوبر الإيطالي يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في آخر 7 مواسم، وبطل الثنائية المحلية، ومنافسه ميلان وصيف بطولة الكأس.

وسيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس حاضرًا في جدة، بعد انتقاله من ريال مدريد إلى البيانكونيري مقابل نحو 100 مليون يورو.

يشار إلى أن ميلان ويوفنتوس هما أكثر الأندية تحقيقًا للسوبر الإيطالي بـ 7 ألقاب لكل منهما، علمًا بأن لاتسيو هو حامل لقب النسخة الأخيرة بفوزه 3/2 على يوفنتوس.