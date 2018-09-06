تعرف على أكثر الأندية بيعًا للاعبين في الدوريات الخمس الكبرى (إنفوغرافيك)

تصدر موناكو الفرنسي لائحة الأندية التي حققت إيرادات من عملية بيع اللاعبين في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا متبوعة بفريق روما الإيطالي الذي حل ثانيًا ثم برشلونة الإسباني الذي حل ثالثًا فريال مدريد في المركز الرابع.

وحصل موناكو على 176 مليون يورو في انتظار حصوله على مبلغ صفقة كليان مبابي من باريس سان جيرمان، فيما حصل روما على 147،3 مليون يورو، وبرشلونة على 133،5 مليون يورو، وريال مدريد على 132،5 مليون يورو.

وجاءت الصفوف الخمسة الأولى من كل دوري من الدوريات الخمسة الكبرى على الشكل التالي:

الدوري الإسباني

1- برشلونة : 133،5 مليون يورو

2- ريال مدريد : 132،5 مليون يورو

3- إشبيلية: 80،3 مليون يورو

4- أتلتيك بلباو 80: مليون يورو

5- فالنسيا : 55،6 مليون يورو

الدوري الإنجليزي الممتاز

1- تشيلسي : 122،8 مليون يورو

2- إيفرتون : 107،4 مليون يورو

3- مانشستر سيتي : 102،3 مليون يورو

4- توتنهام : 99،6 مليون يورو

5- سوانزي سيتي : 77،8 مليون يورو

الدوري الإيطالي

1- روما :147،3 مليون يورو

2- أنتر ميلانو : 89،5 مليون يورو

3- نابولي : 86 مليون يورو

4- ميلان : 80،3 مليون يورو

5- يوفنتوس : 72،5 مليون يورو

الدوري الألماني

1- بايرن ميونخ : 88،5 مليون يورو

2- لايبزيخ : 74،1 مليون يورو

3- ماينز : 55،6 مليون يورو

4- بروسيا دورتموند : 49 مليون يورو

5- باير ليفركوزن : 45 مليون يورو

الدوري الفرنسي :

1- موناكو : 176 مليون يورو

2- باريس سان جيرمان : 104 مليون يورو

3- أولمبيك ليون : 90،1 مليون يورو

4- نيس : 58،2 مليون يورو

5- بوردو : 50 مليون يورو