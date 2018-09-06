هل يقضي دوري الأمم الأوروبية على ملل فترة التوقف الدولية؟

يترقَّبُ عشاق الساحرة المستديرة انطلاق بطولة دوري الأمم الأوروبية أحدث أفكار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” من أجل استغلال فترات التوقف الدولي بالنسبة للمنتخبات.

وينتظر جمهور الكرة في العالم متعة جديدة بصدام مثير بين منتخبات القارة العجوز على غرار بطولة الأمم الأوروبية التي ينتظرها الجمهور كل 4 أعوام.

ويحتفل عشاق كرة القدم بمولود جديد يرونه على أرض الواقع اليوم.

فكرة ونظام البطولة

جاءت فكرة دوري الأمم الأوروبية من أجل القضاء على ملل المباريات الودية والبحث عن الإثارة والمتعة في مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية؛ ما يخلق تسويقًا مضاعفًا لهذه المباريات ومتابعة جماهيرية أكبر.

وقمست المنتخبات الأوروبية البالغ عددها 55 إلى أربع درجات تسمى “دوريات” وهي دوري (A) مكون من 12 فريقًا، ودوري (B) مكون من 12 فريقًا، ودوري (C) مكون من 15 فريقًا، وأخيرا دوري (D) مكون من 16 فريقًا. وسيحتوي كل دوري على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 3 أو 4 فرق حسب عدد منتخبات كل دوري.

وسيتم إقامة دور نصف نهائي ثم نهائي من مباراة واحدة على أرض محايدة بين المنتخبات الأربعة المتصدرة لمجموعات التصنيف الأول وسيكون الفائز بالمباراة النهائية بطلاً لدوري الأمم الأوروبية.

وسيواجه أصحاب المركز الأخير مصير الهبوط وستقام الدرجات الأدنى بنظام الصعود والهبوط بشكل سنوي على غرار بطولات الدوري المحلية.

الربط بتصفيات أمم 2020

نجح الاتحاد الأوروبي في زيادة الإثارة والتشويق في هذه البطولة بربطها بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وتقام التصفيات بشكل طبيعي ويتبقى 4 مقاعد في بطولة أمم أوروبا 2020 وسيتم إقامة دوري من 16 منتخبًا باختيار أفضل 4 منتخبات في كل مرحلة ووضعها في دوري يصعد منه 4 منتخبات لليورو في النهاية.

La #NationsLeague débute demain! Quelle est LA plus grosse affiche pour vous? pic.twitter.com/gnPHDZXED4 — L’UEFA (@UEFAcom_fr) September 5, 2018

عقبة كبيرة

تواجه البطولة عقبة واختبارًا حقيقيًا وهو القضاء على ملل المباريات الودية ففكرة البطولة تبدو مناسبة للغاية بإقامة مواجهات بين منتخبات القارة ولكن مع مرور الوقت هل ستصمد البطولة في مواجهة انخفاض دوافع المنتخبات المشاركة؟

⌛️ 24 hours to the UEFA #NationsLeague kicks off! ???? What is it? Let us explain… ???????????? pic.twitter.com/JcAOPEkQ6P — UEFA Nations League (@UEFAEURO) September 5, 2018

وأكد هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق، لـ”إرم نيوز” أن البطولة ستكون قوية ومميزة لأنه سيتم تسويقها بشكل مناسب وجيد ولن تواجه الملل وانخفاض الدوافع كما يعتقد البعض.

وأضاف: ” فكرة ربط البطولة بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 ممتازة وستساهم في خلق دوافع لدى المنتخبات المشاركة”.

وأشار إلى أن البطولة ستكون مهمة للغاية لتنشيط المنتخبات الأوروبية وربما اكتشاف وجوه ولاعبين جدد.

القنوات الناقلة وموعد مباريات الدوري

تقام مباريات دور المجموعات بالدوري الدرجة A على مدار الشهرين القادمين فالجولة الأولى تقام أيام 6 و7 و8 سبتمبر الجاري والثانية من 9 إلى 11 سبتمبر والثالثة من 11 إلى 13 أكتوبر المقبل والرابعة من 14 إلى 16 أكتوبر والخامسة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل والسادسة من 18 إلى 20 من الشهر نفسه.

وتقام مباريات دور الأربعة يومي 5 و6 يونيو 2019 ثم المركز الثالث والرابع والنهائي يوم 9 من الشهر نفسه.

وتم تقسيم الدوري A إلى 4 مجموعات الأولى تضم ألمانيا وفرنسا بطل العالم وهولندا والثانية تضم بلجيكا وسويسرا وآيسلندا والثالثة تضم البرتغال وإيطاليا وبولندا والرابعة تضم إسبانيا وإنجلترا وكرواتيا.

وسيتم نقل المباريات عبر 10 محطات تليفزيونية من بينها بي إن سبورتس الحاصلة على الحقوق في منطقة الشرق الأوسط عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وسهيل سات.

وستذاع المباريات عبر قناة مفتوحة بالقمر الصناعي الأوروبي HOT BIRD وهي canale 5 italia وعبر القمر ASTRA تذيع قناة ZDF.