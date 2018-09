هل يقضي دوري الأمم الأوروبية على ملل فترة التوقف الدولية؟

يترقَّبُ عشاق الساحرة المستديرة انطلاق بطولة دوري الأمم الأوروبية أحدث أفكار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” من أجل استغلال فترات التوقف الدولي بالنسبة للمنتخبات.

وينتظر جمهور الكرة في العالم متعة جديدة بصدام مثير بين منتخبات القارة العجوز على غرار بطولة الأمم الأوروبية التي ينتظرها الجمهور كل 4 أعوام.

ويحتفل عشاق كرة القدم بمولود جديد يرونه على أرض الواقع اليوم.

فكرة ونظام البطولة

جاءت فكرة دوري الأمم الأوروبية من أجل القضاء على ملل المباريات الودية والبحث عن الإثارة والمتعة في مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية؛ ما يخلق تسويقًا مضاعفًا لهذه المباريات ومتابعة جماهيرية أكبر.

وقمست المنتخبات الأوروبية البالغ عددها 55 إلى أربع درجات تسمى “دوريات” وهي دوري (A) مكون من 12 فريقًا، ودوري (B) مكون من 12 فريقًا، ودوري (C) مكون من 15 فريقًا، وأخيرا دوري (D) مكون من 16 فريقًا. وسيحتوي كل دوري على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 3 أو 4 فرق حسب عدد منتخبات كل دوري.

وسيتم إقامة دور نصف نهائي ثم نهائي من مباراة واحدة على أرض محايدة بين المنتخبات الأربعة المتصدرة لمجموعات التصنيف الأول وسيكون الفائز بالمباراة النهائية بطلاً لدوري الأمم الأوروبية.

وسيواجه أصحاب المركز الأخير مصير الهبوط وستقام الدرجات الأدنى بنظام الصعود والهبوط بشكل سنوي على غرار بطولات الدوري المحلية.

الربط بتصفيات أمم 2020

نجح الاتحاد الأوروبي في زيادة الإثارة والتشويق في هذه البطولة بربطها بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وتقام التصفيات بشكل طبيعي ويتبقى 4 مقاعد في بطولة أمم أوروبا 2020 وسيتم إقامة دوري من 16 منتخبًا باختيار أفضل 4 منتخبات في كل مرحلة ووضعها في دوري يصعد منه 4 منتخبات لليورو في النهاية.

عقبة كبيرة

تواجه البطولة عقبة واختبارًا حقيقيًا وهو القضاء على ملل المباريات الودية ففكرة البطولة تبدو مناسبة للغاية بإقامة مواجهات بين منتخبات القارة ولكن مع مرور الوقت هل ستصمد البطولة في مواجهة انخفاض دوافع المنتخبات المشاركة؟

⌛️ 24 hours to the UEFA #NationsLeague kicks off! ????

What is it? Let us explain… ???????????? pic.twitter.com/JcAOPEkQ6P

— UEFA Nations League (@UEFAEURO) September 5, 2018