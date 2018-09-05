مارسيلو يرد على أخبار انتقاله إلى يوفنتوس

رد المدافع البرازيلي مارسيلو على أخبار انتقاله ليوفنتوس الإيطالي ليلحق بصديقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من خلال حوار مع قناة الفريق، وأكد أن الأمر يتعلق بشائعات المواقع الاجتماعية.

وقال مارسيلو لصحيفة “آس”: “سأستمر في العمل كل موسم، عليّ أن أثبت ما أنا قادر عليه، أريد أن ألعب في ريال مدريد لسنوات أطول، سأفعل كل شيء من أجل أن يكون ريال مدريد سعيدًا، أريد أن أستمر في اللعب وأعتقد أني لست كبيرًا وعلى مشارف الاعتزال.”

وأضاف النجم البرازيلي: “أنا سعيد في مدريد الناس تعرف أني في منزلي ولدي سنوات طويلة في عقدي، بالنسبة لي هو أفضل فريق في العالم وأنا أريد أن ألعب في أفضل فريق في العالم، ومن الجيد الحديث عن الموضوع منذ أن جئت هنا كانت دائمًا الكثير من الشائعات، لقد كان صعبًا دائمًا أن أثبت أني أريد أن أبقى هنا أن أعطي كل شيء من أجل اللعب في أفضل فريق في العالم.”

وقال مارسيلو إنه من السابق لأوانه الحديث عن الموسم الجديد رغم البداية الجيدة للفريق مؤكدًا ضرورة نسيان كل الإنجازات السابقة والبداية من الصفر وقال: “مع كل موسم جديد أمسح كل شيء، كأني لا أملك أي لقب، أريد أن أفوز بشيء جديد لدي جوع دائم للفوز والألقاب وذلك من أجل الحماس، أعطي كل شيء للتنافس على كل الألقاب.”

واعتبر المدافع الأيسر البرازيلي نفسه لاعبًا هجوميًا لكنه يحتاج مساعدة زملائه في الدفاع وقال: “يعرف الجميع أني مدافع أيسر هجومي لكن الظهير عليه أن يدافع أيضًا لذلك أحاول أن أساعد زملائي.”

وأضاف: “كقائد أيضًا تحتاج لمساعدة اللاعبين، لكن ما يملكه ريال مدريد من لاعبين يجعل الأمر سهلًا.”