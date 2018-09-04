صفقة تبادلية برازيلية بين يوفنتوس وريال مدريد

ذكرت صحيفة ” توتو سبورت ” الإيطالية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يسعى ليجمع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصديقه البرازيلي مارسيلو، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من خلال صفقة تبادلية برازيلية مع ريال مدريد.

وتقضي الصفقة بانتقال المدافع الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو لريال مدريد مقابل انتقال مارسيلو ليوفنتوس في الشتاء القادم، وهذه الصفقة لن تكلف الفريقين دفع أي مبالغ مالية.

وكان ساندرو محط اهتمام عدة فرق أوروبية كبرى في الصيف، من بينها مانشستر يونايتد وتشيلسي، لكنه فضل البقاء في يوفنتوس؛ لعدم وصول عرض مالي مناسب.

ولا يملك المدافع الأيسر البرازيلي ساندرو البالغ من العمر 27 سنة، ثقة كاملة من مدربه ماسيميليانو أليغري، الذي لا يمانع في رحيله، حيث يبحث يوفنتوس عن مدافع أيسر في سوق الانتقالات ويراقب ظهير أيسر فالنسيا خوسيه لويس غايا.