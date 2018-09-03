رسميًا.. كلاوديو ماركيزيو إلى زينيت سانت بطرسبرغ الروسي (صورة)

رسميًا.. كلاوديو ماركيزيو إلى زينيت سانت بطرسبرغ الروسي (صورة)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، رسميًا، تعاقده مع اللاعب الإيطالي كلاوديو ماركيزيو لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق.

وأوضح النادي الروسي أن ماركيزيو انضم إليه بصفقة مجانية، بعدما فسخ اللاعب عقده مع يوفنتوس قبل أيام.

وقال زينيت في بيانه: “لاعب وسط الملعب كلاوديو ماركيزيو أصبح لاعبًا لزينيت، في صفقة انتقال حر وسيرتدي قميص النادي لمدة موسمين”.

وماركيزيو، البالغ من العمر 32 عامًا، من خريجي مدرسة يوفنتوس، وقد أمضى مع البيانكونيري 25 عامًا، لكنه لعب موسمًا واحدًا مع إمبولي 2007/2008.

وشارك ماركيزيو في 289 مباراة مع يوفنتوس سجل فيها 37 هدفًا وصنع 42، وفاز بسبعة ألقاب للدوري وأربعة للكأس المحلية مع يوفنتوس.

وعانى ماركيزيو من عدة انتكاسات بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى عام 2016، ما أبعده عن الملاعب 6 أشهر.

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