رسميًا.. اختيار ملعب الجوهرة لاستضافة مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان

كشفت الهيئة العامة للرياضة السعودية، أن ملعب الجوهرة بجدة سيستضيف مواجهة السوبر الإيطالي الذي يجمع فريقي يوفنتوس وميلان يناير المقبل.

وحقق يوفنتوس ثنائية الدوري والكأس في إيطاليا، غير أنه سيواجه ميلان وصيف الكأس على لقب السوبر.

وكانت هيئة الرياضة السعودية قد وقعت اتفاقية مع المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الإيطالي ماركو برونيلي، لاستضافة الحدث والذي سيعزز فرصة تواجد نجوم الأضواء العالمية، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو على النهائي المرتقب.

ونشرت هيئة الرياضة، يوم الاثنين، عبر موقعها الإلكتروني تقريراً عن الفعاليات التي ستستضيفها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حيث ستبدأ الأحداث بمنافسات نهائي سباق الدرونز العالمي “DRL 2018” وذلك في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة جدة، بينما من المقرر أن يختتم نهائي مهرجان سمو ولي العهد للهجن يوم الجمعة الـ 21 من شهر سبتمبر الحالي في محافظة الطائف، فيما ستستضيف محافظة جدة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية (الكونغرس الآسيوي).

وكذلك ستشهد محافظة جدة إقامة نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة، والذي سيجمع الملاكمين البريطانيين جورج جروفس وكاليوم سميث لفئة الوزن المتوسط، حيث سيقام هذا الحدث العالمي في رياضة الملاكمة يوم الجمعة الـ 28 من شهر سبتمبر الحالي في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكانت الهيئة قد نجحت في استضافة بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج وسباق الأبطال للسيارات، وماراثون الرياض الدولي وفعاليات أعظم رويال رامبل.