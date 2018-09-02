جوزيه مورينيو يكشف حقيقة رفضه إعادة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد

نفى المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، ما تناقله عدد من الصحف الإنجليزية، اليوم الأحد، عن رفضه عودة كريستيانو رونالدو لتعزيز صفوف الشياطين الحمر.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي عقب فوز فريقه 2/0 على بيرنلي لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي:”رونالدو لم يكن يومًا معروضًا على الطاولة حتى أقول نعم أو لا، أبدًا”.

وكشفت صحيفتا “ميرور” و “ديلي ميل”، أن مورينيو طلب من الإدارة عدم التحرك لإعادة مواطنه كريستيانو رونالدو، بعد 9 مواسم في ريال مدريد، مؤكدة أن المدرب البرتغالي لم يكن يرغب بصرف 90 مليون جنيه إسترليني على لاعب يبلغ من العمر 33 عامًا، مفضلًا تدعيم خط الدفاع بهاري ماغواير وتوبي ألدرفيلد.

وسقطت حسابات المدير الفني البرتغالي في الماء بعد فشل إدارته في إبرام صفقات قوية.

وتؤكد وسائل الإعلام الإنجليزيّة أن العلاقة بين جوزيه مورينيو وصاروخ ماديرا متوتّرة منذ أن كان مورينيو مدربًا للنادي الملكي.

وسيعود حامل الكرة الذهبية 5 مرات إلى ملعب أولد ترافورد للمرة الثانية منذ رحيله عن النادي العام 2009 بعد أن أوقعت قرعة المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا فريقه الجديد، يوفنتوس الإيطالي، مع مانشستر يونايتد وفالنسيا ويونغ بويز.