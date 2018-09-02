جوزيه مورينيو منع عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، منع عودة مواطنه كريستيانو رونالدو إلى الفريق في سوق الانتقالات الصيفي 2018.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، فإن مورينيو أبلغ إد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، أن دفع مبلغ 90 مليون إسترليني لضم رونالدو هو مبلغ كبير، خاصة مع بلوغ رونالدو 33 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو أبلغ المدير التنفيذي أنه يمكن استثمار هذا المبلغ في التعاقد مع لاعبين آخرين وفي عمر أصغر من رونالدو.

وسبق لرونالدو (33 عامًا) أن لعب لمانشستر يونايتد بين 2003 و2009، قبل أن يشد الرحال إلى ريال مدريد، حيث حقق إنجازات تاريخية، وانتقل إلى يوفنتوس، الشهر الماضي، مقابل نحو 100 مليون يورو.

وارتبط رونالدو منذ أعوام بالعودة إلى مانشستر يونايتد، كما طالبت جماهير الفريق في أكثر من مناسبة بإعادته إلى ملعب أولد ترافورد، خاصة أن الفريق لم ينجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي منذ موسم 2012/2013.

وتردد أن العلاقة متوترة بين مورينيو وإدارة مانشستر يونايتد؛ بسبب عدم التعاقد مع اللاعبين الذين يريدهم المدرب البرتغالي وأبرزهم المدافع هاري ماغواير وتوبي ألديرفيلد، لاعبي ليستر سيتي وتوتنهام على الترتيب.

وخسر مانشستر يونايتد مباراتين من أصل 3 في الدوري الإنجليزي للموسم 2018/2019.

وسيعود رونالدو إلى ملعب أولد ترافورد، لكن عندما يحل ناديه يوفنتوس ضيفًا على مانشستر يونايتد يوم 23 أكتوبر في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.