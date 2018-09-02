ماتويدي يكشف أسباب انزعاج كريستيانو رونالدو عقب مباراة يوفنتوس ضد بارما

فسر الفرنسي بليز ماتويدي، لاعب يوفنتوس، أسباب ظهور البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله بالفريق، غاضبًا عقب الفوز على بارما 2-1، في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وقال ماتويدي، في تصريحات أبرزها موقع “فوتبول إيطاليا”: “إنه لاعب رائع، وسيسجل بالتأكيد، إنه مهم للغاية بالنسبة للفريق، كان غير محظوظ أمام بارما، لكن سنساعده وأمامه الكثير من الوقت”.

وأضاف: “كان منزعجًا بعض الشيء بسبب عدم قدرته على التسجيل لكنه سيفعل ذلك”.

وعن الفوز أمس، تابع: “أنا سعيد، لم يكن من السهل اللعب على هذا الملعب أمام جماهير بهذا الحماس”.

وأردف: “بإمكاننا الاستمرار في الفوز، ويجب أن نبدأ في التفكير بدوري أبطال أوروبا أيضًا، أمامنا عمل علينا القيام به، ويمكننا أن نكون منافسين على جميع الجهات، فقط علينا أخذ كل مباراة بظروفها وأن نحقق نتيجة إيجابية فيها”.

فوز يوفنتوس رفع رصيدهم للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد بارما عند نقطة واحدة في المركز الـ14.