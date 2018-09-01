الدوري الألماني الأقل إنفاقًا في سوق الانتقالات بين الدوريات الكبرى

لم تتجاوز الأندية الألمانية مبلغ 500 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، واكتفت بصرف مبلغ وصل إلى 495،6 مليون يورو؛ ليكون الدوري الأقل صرفًا للأموال بين الدوريات الخمسة الكبرى.

وحافظ الدوري الإنجليزي الممتاز على الصدارة بصرف أنديته حوالي 1،4 مليار يورو، ويأتي بعده الدوري الإيطالي بـ1،14 مليار يورو، ثم الدوري الإسباني بحوالي 890 مليون يورو، فيما حل الدوري الفرنسي رابعًا بحوالي 564 مليون يورو.

وبالنسبة لفارق البيع والشراء وحدهما الدوريان الفرنسي والألماني حققا فائضًا هذا الصيف مقابل عجز للدوريات الثلاثة الأخرى في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا.

كليان مبابي الصفقة الأغلى

وحافظ الدوري الفرنسي على الصفقة الأغلى في فترة الانتقالات الصيفية عبر باريس سان جيرمان الفرنسي الذي دفع صيف 2017 مبلغ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي نيمار لجلبه من برشلونة، ثم عاد ليدفع حوالي 140 مليون يورو لتفعيل شراء الفرنسي كليان مبابي من فريق موناكو الفرنسي.

وجاء الدوري الإيطالي ثانيًا من خلال دفع يوفنتوس لمبلغ 117 مليون يورو لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد، فيما كانت الصفقة الأعلى الثالثة من نصيب الدوري الإنجليزي الممتاز إذ دفع تشيلسي قيمة الشرط الجزائي في عقد الحارس كيبا البالغ 80 مليون يورو لضمه من فريق أتلتيك بلباو ويجعله أغلى حارس في التاريخ.

موناكو الأكثر تحقيقًا للإيرادات

ويبقى فريق موناكو الفرنسي الأعلى إيرادات في سوق الانتقالات بإيرادات بلغت أكثر من 300 مليون يورو، ما يؤكد على سياسة الفريق التي تعتمد على جلب لاعبين صغار وبيعهم بمبالغ كبيرة.

وحصل موناكو على مبلغ صفقة نجمه السابق كليان مبابي والبالغ حوالي 140 مليون يورو وباع نجمه ليمار لأتلتيكو مدريد مقابل 70 مليون يورو والبرازيلي فابينيو لليفربول مقابل حوالي 50 مليون يورو.

كما باع موناكو نجمه الجزائري رشيد غزال لليستر سيتي بمبلغ قُدِّر بـ13 مليون يورو، والبرتغالي جواو موتينيو لفريق ويلفرهامبتون مقابل حوالي 6،5 مليون يورو، وأعار كيتا بالدي لإنتر ميلان مقابل 5 ملايين يورو وإمكانية بيعه نهائيًا مقابل 34 مليون يورو.

رقم قياسي للدوري الإسباني

وحققت أندية الدوري الإسباني رقمًا قياسيًا في سوق الانتقالات الصيفية بعدما صرفت مبلغ 890 مليون يورو محققة قفزة كبيرة بالمقارنة مع الموسم الماضي التي صرفت خلاله 596،1 مليون يورو بفارق بلغ 291،82 مليون يورو في 208 عملية انتقال.

كما ارتفعت مبيعات أندية الدوري الإسباني لتبلغ 801،6 مليون وهو رقم قياسي أيضًا مقارنة بـ 675،6 مليون يورو الموسم الماضي، لكن العملية هذا الموسم تعرف عجزًا يبلغ 86،32 مليون يورو بالمقارنة مع أرباح بلغت الموسم الماضي 79،5 مليون يورو.

وتصدر ريال مدريد قائمة الفرق الإسبانية التي صرفت أموالًا في فترة الانتقالات الصيفية بـ 146،25 مليون يورو لكنه أيضًا تصدر الفرق الأكثر إيرادات في عملية بيع اللاعبين بـ 133،5 مليون يورو منها 100 مليون يورو نظير بيع نجمه كريستيانو رونالدو ليوفنتوس الإيطالي وبلغ عجزه 12،75 مليون يورو.

وجاء برشلونة ثانيًا في قائمة الفرق التي صرفت أموالًا في سوق الانتقالات بـ 125،9 مليون يورو، لكن الفريق الكتالوني حقق أرباحًا هذا الموسم بلغت 6،3 مليون يورو لكونه باع لاعبين بقيمة 132،2 مليون يورو.

ولم يصرف فريق بلد الوليد سوى 2 مليون يورو فيما لم يكسب فريقا هويسكا وديبورتيفو ألافيس أي يورو من سوق الانتقالات الحالية.

وكان فريق ليغانيس أكثر فريق تعاقد مع لاعبين جدد حيث جلب 20 لاعبًا مقابل 5 لفريق جيرونا الذي كان أقل الفرق تعاقدًا.

وشهد اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية في إسبانيا 21 عملية منها 12 تعاقد جديد و9 لاعبين رحلوا.

وكان صفقة الفرنسي ليمار الذي تعاقد معه أتلتيكو مدريد من أولمبيك ليون مقابل 70 مليون يورو أغلى صفقة لفرق الدوري الإسباني بينما كان بيع رونالدو ليوفنتوس مقابل 100 مليون يورو الأغلى في فترة الانتقالات الحالية.