ميلان يخطف فوزًا قاتلًا من روما في آخر دقيقة بالدوري الإيطالي (فيديو)

خطف فريق آي سي ميلان، الفوز من ضيفه روما وتغلب عليه بهدفين لهدف في الجولة الثالثة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ميلان إلى 3 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد روما عند 4 نقاط في المركز السابع، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 6 نقاط.

أنهى ميلان الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد أحرزه الإيفواري فرانك كيسي في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، نجح روما في إدراك التعادل عن طريق الأرجنتيني فيدريكو فازيو في الدقيقة 59.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، خطف ميلان الفوز في الوقت القاتل وتحديدًا في الدقيقة 96 عن طريق باتريك كوتروني ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين بالثلاث نقاط.