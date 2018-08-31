نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2019.. مجموعة سهلة لتشيلسي ومتوازنة لآرسنال وميلان

أُجريت اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي 2018/2019.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن مواجهات سهلة لتشيلسي، الذي أحرز البطولة موسم 2012/2013، إذ يلعب إلى جانب باوك، وباتي بوريسوف، وفيدي في المجموعة الثانية عشرة.

في المقابل أوقعت القرعة آرسنال في مجموعة متوازنة إلى جانب سبورتينغ لشبونة، وقرة باج، وفورسكلا بولتافا.

أما ميلان الإيطالي فوقع في المجموعة السادسة إلى جانب أولمبياكوس، وميلان، وريال بيتيس، ودوديلانغ.

وفيما يلي نتائج قرعة دور المجموعات:



المجموعة الأولى:

باير ليفركوزن، لودوجوريتس، زيوريخ، آيك لارانكا.

المجموعة الثانية:

سالزبورغ، سيلتيك،، لايبزيغ، روزنبرغ

المجموعة الثالثة:

زينيت سان بطرسبرغ، كوبنهاغن، بوردو، سلافيا براغ.

المجموعة الرابعة:

أندرلخت، فنربخشة، دينامو زغرب، سبارتاك ترنافا.

المجموعة الخامسة:

آرسنال، سبورتينغ لشبونة، قرة باج، فورسكلا بولتافا.

المجموعة السادسة:

أولمبياكوس، ميلان، ريال بيتيس، دوديلانغ.

المجموعة السابعة:

فياريال، رابيد فيينا، سبارتاك موسكو، رينغرز.

المجموعة الثامنة

لاتسيو، مارسيليا، آينتراخت فرانكفورت، أبولون.

المجموعة التاسعة:

بشكتاش، جينك، مالمو، ساربسبورغ.

المجموعة العاشرة:

إشبيلية، كراسنودار، ستاندار لياغ، بيليديسبور.

المجموعة الحادية عشرة:

دينامو كييف، أستانا، رين، جابلونيك.

المجموعة الثانية عشرة:

تشيلسي، باوك، باتي بوريسوف، فيدي.

جدير بالذكر أن المباراة النهائية للدوري الأوروبى 2018/2019 ستقام يوم 29 مايو المقبل على الملعب “الأولمبى”، فى مدينة باكو عاصمة أذربيجان.