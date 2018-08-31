شقيقة كريستيانو رونالدو تهاجم لوكا مودريتش (صورة)

دخلت كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الخط وهاجمت بدورها فوز الكرواتي لوكا مودريتش بلقب أفضل لاعب أوروبي في موسم 2017/2018 على حساب شقيقها.

ونشرت كاتيا أفيرو صورة تتضمن إحصائيات النجمين في دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي وكتبت عليها: “لكل شخص تقييمه الخاص”.

وجاء في الإحصائيات أن كريستيانو رونالدو لعب 12 مباراة، وسجل 15 هدفًا ومنح 3 تمريرات حاسمة، مقال 11 مباراة لمودريتش سجل فيها هدفًا واحدًا وتمريرة حاسمة.

وكان وكيل أعمال النجم البرتغالي مواطنه خورخي مينديز قد اعتبر فوز مودريتش مثيرًا للسخرية.

وفضّل كريستيانو رونالدو الغياب عن حفل الاتحاد الأوروبي في موناكو لأسباب غير معروفة، ويبدو أنه أراد عدم مواجهة زملائه السابقين ورئيس فريقه السابق ريال مدريد بعد أحداث الصيف الساخن، إذ انتقل من ريال مدريد نحو يوفنتوس الإيطالي مقابل نحو 100 مليون يورو.