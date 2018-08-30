فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يفتح النار على إنتر ميلان بسبب لوكا مودريتش

فتح فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، النار على إدارة إنتر ميلان الإيطالي، خلال حفل إجراء قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2018/2019.

ونقلت صحيفة “ماركا” عن بيريز قوله: “لم أرَ ناديًا يريد شراء اللاعب رقم 10 في فريقي دون أن يدفع شيئًا، إنها المرة الأولى التي تحدث لي”.

ويشير رئيس ريال مدريد إلى سعي إنتر ميلان الحثيث للتعاقد مع لاعب وسط ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، الذي اختير أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي 2017/2018.

من جهته، رد خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان، على رئيس ريال مدريد، وقال في تصريح أبرزته وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”: “بصراحة لم أسمع هذا التصريح، ولكن إذا قال بيريز ذلك سنقيم الأمور ونناقشها”.

ونال مودريتش جائزة أفضل لاعب في أوروبا، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح، كما نال اللاعب الكرواتي جائزة أفضل لاعب خط وسط في أوروبا.

وربطت تقارير صحفية إسبانية وإيطالية إنتر ميلان بالتعاقد مع مودريتش، البالغ من العمر 32 عامًا، وتردد أن النادي الإيطالي سيدفع لمودريتش راتبًا سنويًا يبلغ 10 ملايين يورو.

كما تردد أن ريال مدريد رفع شكوى ضد إنتر ميلان لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)؛ بسبب سعي النادي الإيطالي لضم مودريتش دون التفاوض مع إدارة ناديه (ريال مدريد).