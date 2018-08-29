تعرف على طريقة سحب قرعة دوري أبطال أوروبا 2018

يترقب عشاق ومتابعو كرة القدم الأوروبية قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي تسحب غدًا الخميس في موناكو.

ويشهد دور المجموعات تنافس الفرق المشاركة في 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، بحيث لا تضم أي مجموعة فريقي من دولة واحدة، حسب ما هو متبع في البطولة.

وفيما يلي آلية تقسيم الفرق وسحب القرعة:

تصنف الفرق 32 المشاركة في البطولة إلى 4 مستويات، يضم كل مستوى 8 فرق، ويحسم التصنيف بشكل نهائي عقب المباريات الأخيرة بالدور التمهيدي، التي تقام مساء اليوم الأربعاء.

ويضم المستوى الأول: حامل اللقب وحامل لقب الدوري الأوروبي وأبطال مسابقات الدوري الست الأعلى تصنيفًا في أوروبا، وقد ضم بذلك ريال مدريد الإسباني، وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونخ، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان، ولوكوموتيف موسكو.

وضم المستوى الثاني: بروسيا دورتموند الألماني، وبورتو البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وشاختار دونيتسك الأوكراني، ونابولي الإيطالي، وتوتنهام الإنجليزي، وروما الإيطالي، ومن المفترض انضمام فريق واحد آخر.

وجاء في المستوى الثالث: شالكه الألماني، وليون الفرنسي، وموناكو الفرنسي، وأياكس أمستردام الهولندي، وسيسكا موسكو الروسي، ومن المفترض انضمام ثلاثة فرق أخرى.

وفي المستوى الرابع: كلوب بروغ البلجيكي، وغالاتا سراي التركي، ويانغ بويز بيرن السويسري، وإنتر ميلان الإيطالي، وهوفنهايم الألماني، وآيك أثينا اليوناني، وينتظر انضمام فريقين آخرين.

وفيما يلي احتمالات التصنيف التي لا تزال مفتوحة لفرق تأهلت بالفعل، وتتوقف على المباريات الأخيرة بالدور التمهيدي المقررة اليوم:

ليفربول الإنجليزي: المستوى الثاني أو الثالث، فالنسيا الإسباني: المستوى الثالث أو الرابع، فيكتوريا بلزن التشيكي: المستوى الثالث أو الرابع.

وفيما يلي التصنيف المنتظر للفرق الأخرى في حالة التأهل لدور المجموعات عبر مباريات اليوم:

بنفيكا البرتغالي: المستوى الثاني، ريد بول سالزبورغ النمساوي: المستوى الثالث، آيندهوفن الهولندي: المستوى الثالث أو الرابع.

باوك سالونيكا اليوناني: المستوى الثالث أو الرابع، باتي بوريسوف البيلاروسي: المستوى الرابع، ريد ستار بلغراد الصربي: المستوى الرابع.