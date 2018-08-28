ستروتمان لاعب وسط روما ينضم إلى مرسيليا

ستروتمان لاعب وسط روما ينضم إلى مرسيليا

#إرم_سبورت

المصدر: رويترز

قال نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إن لاعب وسطه كيفن ستروتمان انضم إلى أولمبيك مرسيليا بعقد دائم.

وقال النادي الفرنسي إنه دفع 25 مليون يورو (28.6 مليون دولار) للحصول على خدمات الدولي الهولندي الذي خاض 41 مباراة مع منتخب بلاده.

وغادر ستروتمان البالغ من العمر 28 عامًا روما بعد مرور خمس سنوات على انضمامه إلى النادي الإيطالي قادمًا من أيندهوفن. وخاض 32 مباراة في الدوري الموسم الماضي وسجل هدفًا واحدًا.

ويحل مرسيليا، تاسع الترتيب، ضيفًا على موناكو صاحب المركز العاشر في الدوري، يوم الأحد.

وحصل كل فريق على أربع نقاط من ثلاث مباريات هذا الموسم.

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