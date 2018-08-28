ستروتمان لاعب وسط روما ينضم إلى مرسيليا

قال نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إن لاعب وسطه كيفن ستروتمان انضم إلى أولمبيك مرسيليا بعقد دائم.

وقال النادي الفرنسي إنه دفع 25 مليون يورو (28.6 مليون دولار) للحصول على خدمات الدولي الهولندي الذي خاض 41 مباراة مع منتخب بلاده.

OFFICIAL | Kevin Strootman has completed a move to Olympique Marseille. Good luck, Kevin! ???? Details ➡️ https://t.co/ok0lgAwhVb pic.twitter.com/iAzJcfJsEv — AS Roma English (@ASRomaEN) August 28, 2018

وغادر ستروتمان البالغ من العمر 28 عامًا روما بعد مرور خمس سنوات على انضمامه إلى النادي الإيطالي قادمًا من أيندهوفن. وخاض 32 مباراة في الدوري الموسم الماضي وسجل هدفًا واحدًا.

ويحل مرسيليا، تاسع الترتيب، ضيفًا على موناكو صاحب المركز العاشر في الدوري، يوم الأحد.

وحصل كل فريق على أربع نقاط من ثلاث مباريات هذا الموسم.