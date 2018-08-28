على خطى والده.. نجل كريستيانو رونالدو ينتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس

بدأ كريستيانو رونالدو الصغير الشهير بكريستيانينو تدريباته مع فريق يوفنتوس تحت تسع سنوات، في أكاديمية النادي الإيطالي الذي يلعب له والده.

وكان نجل رونالدو البالغ عمره نحو ثماني سنوات يلعب في صفوف ريال مدريد، حينما كان والده نجمًا للفريق الملكي.

وانضم قائد البرتغال البالغ عمره 33 عامًا إلى يوفنتوس في الشهر الماضي، بعقد يمتد لأربعة مواسم، لينهي فترة في إسبانيا شهدت إحراز لقبين في الدوري وأربعة في دوري أبطال أوروبا.

ولم يستثمر ريال مدريد بعد 105 ملايين يورو (119.43 مليون دولار) حصل عليها من بيع رونالدو في التعاقد مع مهاجمين جدد.

وشارك كريستيانينو لأول مرة مع فريق مواليد 2010 الذي يضم اللاعبين الأقل من تسع سنوات، وذلك على ملعب فينوفو في اليوفي.

وحضرت جورجينا رودريغيز، صديقة رونالدو، التدريب الأول لمؤازرة الابن البكر لصديقها، في الفريق الذي يضم أيضًا ماتيا بارزالي نجل أندريا بارزالي مدافع الفريق الأول.

كما كان هناك دافيد ماركيسيو، لكنه من المتوقع أن يرحل من الفريق بعد فسخ والده عقده مع بطل الدوري الإيطالي في آخر ستة مواسم.