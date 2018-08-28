مدرب باريس سان جيرمان يضبط بوفون أثناء تدخين سيجارة في أحد المطاعم (صور)

أشعل حارس المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون سيجارة أثناء نزهة في شوارع باريس مع خطيبته إيليا داميكو قبل أن يجد نفسه أمام مدربه الألماني توماس توخيل في أحد مطاعم العاصمة الفرنسية.

واصطحب الحارس المخضرم البالغ عمره 40 عامًا خطيبته لتناول الغذاء في أحد مطاعم باريس، في محاولة للاعتياد على الحياة بعيدًا عن إيطاليا لكنه لم يتوقع أن يشاهده مدرب باريس سان جيرمان وهو يدخل السجائر.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أنه لم يكن من دواعي سرور المدير الفني الألماني توخيل أن يرى حارسه الأساسي يدخن السجائر.

وبدأ سان جيرمان الموسم بثلاثة انتصارات متتالية على حساب كاين وغانغون وأنغيه حتى الآن هذا الموسم.

وشارك بوفون أساسيًا في أول مباراتين قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة يوم السبت الماضي أمام أنغيه.

وقال توخيل حينها إن بوفون كان بديلًا لأن ألفونس أريولا يحتاج إلى وقت للعب؛ لكي يصبح جاهزًا ليحل محل الحارس الإيطالي الأسطوري عند الحاجة. لذلك خاض مباراة أنغيه وكذلك سيلعب أمام نيم وبعد ذلك، سنرى”.

ورحل بوفون عن يوفنتوس بعد 17 عامًا قضاها في تورينو ولكن بدلًا من الاعتزال قرر مواصلة مسيرته في الدوري الفرنسي.

وعلق الحارس المخضرم على تنافسه مع كيفن تراب وأريولا على حراسة مرمى النادي الباريسي قائلًا “”هناك علاقة جيدة حقًا وبالنسبة لي، قبل أن يكونوا زملائي فهم إخوتي حقًا. سلوكهم خلال التدريبات اليومية كان مثاليًا، ومن المهم أن يربطنا بالزملاء بالاحترام والتقدير، وقد حصلنا بالفعل على نقطة البداية هذه”.