يوفنتوس لم ييأس من ضم مارسيلو

أشارت تقارير صحفية إلى أن يوفنتوس الإيطالي يضع الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد، ضمن اهتماماته للموسم المقبل؛ بعد فشل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية يوم الثلاثاء إن الدولي البرازيلي يتمنى الانضمام إلى صديقه كريستيانو رونالدو، خاصة بعدما طلب “الدون” التعاقد معه كما تحدث مع زميله السابق لإقناعه.

وكشفت الصحيفة ذاتها عن أن يوفنتوس حاول ضم مارسيلو، البالغ من العمر 30 عامًا، هذا الصيف لكن المفاوضات فشلت بسبب تمسك النادي الملكي بلاعبه الأساسي، لكن يعتزم اليوفي التفاوض مع اللاعب الموسم المقبل ووضع بالفعل 50 مليون يورو كسقف لقيمة الصفقة.

وتسعى العديد من الأندية الأوروبية الكبرى للتفاوض مع البرازيلي أليكس ساندرو ظهير أيسر يوفنتوس الذي يسعى النادي للاستفادة من ارتفاع قيمته، وكذلك التخلص من راتبه الضخم.