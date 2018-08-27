يوفنتوس يتجه لتمديد عقد لاعب جديد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، الاثنين، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يريد الحفاظ على القوام الرئيس للفريق من خلال تجديد عقد لاعب آخر.

وقال موقع “فوتبول إيطاليا” إن يوفنتوس يريد تمديد عقد مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، علمًا بأن عقده الحالي ينتهي صيف العام 2020.

وأوضح الموقع أن إدارة يوفنتوس تريد تمديد عقد ماندزوكيتش، لموسم واحد على الأقل، لينتهي صيف 2021.

وسجل ماندزوكيتش هدفًا في فوز يوفنتوس 2/0 على لاتسيو في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، علمًا بأنه كان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة كرواتيا في كأس العالم 2018.

وانضم ماندزوكيتش إلى يوفنتوس صيف العام 2015 قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 21 مليون يورو.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 23، 35 هدفًا مع يوفنتوس وصنع 18 في 131 مباراة، علمًا بأنه لعب لأندية دينامو زغرب وبايرن ميونخ وفولفسبورغ وأتلتيكو مدريد.