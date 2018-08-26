تورينو يقلب الطاولة على إنتر ميلان.. وفوز كاسح لفيورنتينا في الدوري الإيطالي

واصل إنتر ميلان نتائجه السلبية في الدوري الإيطالي، بعدما تعادل 2/2، مع ضيفه توينو، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وبدا أن إنتر ميلان في طريقه لتحقيق فوز سهل على تورينيو، عدما تقدم في الدقيقة السادسة عبر لاعبه الكرواتي إيفان بيريسيتش، بمساعدة الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وأضاف إنتر ميلان الهدف الثالث في الدقيقة 32 عبر الوافد الجديد، الهولندي ستيفان دي فري بمساعدة ماتيو بوليتانو.

لكن تورينو فاجأ مضيفه إنتر ميلان بهدفين في الدقيقتين 55 و68.

وجاء الهدف الأول لتورينو عبر أندريا بيلوتي في حين أضاف سواليهو ميتي الهدف الثاني.

وفشل إنتر ميلان في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، بعدما خسر أمام ساسولو الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى نقطة وحيدة في المركز الحادي عشر وهو نفس رصيد تورينو في المركز ذاته.

ولحساب الجولة ذاتها اكتسح فيورنتينا مضيفه كييفو فيرونا 6/1.

وسجل نيكولا ميلنكوفيتش، وجيرسون سانتوس، وماركو بيناسي، وفيدريكو كييزا، وماركو بيناسي،وجيوفاني سيميوني أهداف فيورنتينا، في حين سجل نيناد توموفيتش هدف كييفو الوحيد.

كما تغلب سبال 1/0 على بارما، وأودينيزي 1/0 على سامبدوريا، وجنوة 2/1 على إمبولي، في حين تعادل كالياري 2/2 مع ساسولو، وفروسينوني سلبيًا مع بولونيا.