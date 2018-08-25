نابولي يقلب تأخره 0/2 إلى فوز درامي على ميلان في الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق نابولي فوزًا دراميًا على منافسه ميلان، في قمة منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، على ملعب سان باولو.

وسجل جياكومو بونافنتورا هدفًا رائعًا في الدقيقة 15 من الشوط الأول، وأضاف دافيد كالابريا الهدف الثاني في الدقيقة 49 في الشوط الثاني.

لكن لاعبي نابولي انتفضوا بعد تلقي الهدف الثاني وسجلوا 3 أهداف.

وبدأت انتفاضة نابولي في الدقيقة 53 عبر لاعبه بيوتر زيلينسكي بتسديدة على يسار الحارس جيانلويجي دوناروما.

وعاد بيوتر زيلينسكي وسجل الهدف الثاني من تسديدة رائعة على يسار دوناروما مجددًا، وفشل الحارس في التعامل معها في الدقيقة 67.

في الدقيقة 80 أكدت نابولي رغبته في تحقيق الفوز والمنافسة مبكرًا على لقب الدوري بهدف عن طريق البلجيكي درايس ميرتينز.

وفشل ميلان في تحقيق الفوز الأول على نابولي منذ العام 2014، ومنذ فوز ميلان 2/0 على نابولي في فبراير 2014، خسر الفريق الذي يدربه غينارو غاتوزر 5 مباريات، مقابل تعادلين.

كما أن آخر فوز لميلان على ميدان نابولي يعود إلى أكتوبر 2010.

وفاز نابولي 2/1 على لاتسيو في الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى 6 نفاط في الصدارة مع يوفنتوس، في حين تجمد ظل ميلان دون نقاط، بعد أن تأجلت مباراته أمام منافسه جنوة في الجولة الأولى.

بونافنتورا على طريقة ماكمانمان. روعة روعة!

pic.twitter.com/0d1AOwk0H7 — فهد (@OfficiaI_Fahad) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨

الدوري الإيطالي | نابولي 1 × 2 ميلان | هدف الأول HD pic.twitter.com/iojiiIaN6r — صـقـر | S8R (@i7S8R) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨

الدوري الإيطالي | نابولي 2 × 2 ميلان | هدف التعادل لـ نابولي ” زيلينيسكي ” HD pic.twitter.com/40L5Nunck0 — صـقـر | S8R (@i7S8R) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨