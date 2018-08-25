أهداف مباراة نابولي وميلان.. فريق أنشيلوتي يقلب تأخره من 0/2 إلى 2/2 (فيديو)

افتتح ميلان التسجيل في مبارته ضد نابولي في المباراة التي تجمعهما لحساب الجولة الثانية من الدوري الإيطالي للموسم 2018/2019.

وجاء هدف ميلان بتسديدة رائعة من جياكومو بونافنتورا في الدقيقة 15، بعد هجمة منظمة.

وسجل دافيد كالابريا الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 49 بمساعدة خيسوس فيرنانديز سوسو.

ونجح بيوتر زيلينسكي في تقليص النتيجة لنابولي بهدف في الدقيقة 53.

وعاد بيوتر زيلينسكي وسجل الهدف الثاني لنابولي بتسديدة رائعة في الدقيقة 67.

ويلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضد فريقه السابق ميلان، الذي قاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2006/2007، كما يلعب المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين ضد فريقه السابق نابولي.

ويسعى ميلان إلى تحقيق الفوز الأول على نابولي منذ العام 2014، ومنذ فوزه 2/0 في فبراير 2014، خسر ميلان 5 مباريات، مقابل تعادلين.

كما أن آخر فوز لميلان على ميدان نابولي يعود إلى أكتور 2010.

وفاز نابولي 2/1 على لاتسيو في الجولة الأولى، في حين تأجلت مباراة ميلان أمام منافسه جنوة.

بونافنتورا على طريقة ماكمانمان. روعة روعة!

pic.twitter.com/0d1AOwk0H7 — فهد (@OfficiaI_Fahad) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨

الدوري الإيطالي | نابولي 1 × 2 ميلان | هدف الأول HD pic.twitter.com/iojiiIaN6r — صـقـر | S8R (@i7S8R) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨