انتقال كريستيانو رونالدو ليوفنتوس يمهد الطريق لصفقات ضخمة

لا شك أن قرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل عن صفوف ريال مدريد والانتقال لفريق يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني، كان له مكاسب عدة لعملاق تورينو وللكرة الإيطالية بوجه عام.

مكاسب السيدة العجوز من الناحية التجارية بدأت قبل أن يرتدي رونالدو قميص الفريق، حيث تم بيع القمصان التي تحمل اسم النجم البرتغالي بأرقام قياسية خلال فترة وجيزة، بالإضافة إلى أن المباراة الافتتاحية لحامل لقب الكالتشيو أمام كييفو فيرونا كانت رابع أكثر المباريات مشاهدة في تاريخ الدوري الإيطالي.

صفقة رونالدو تثبت للجميع أن الفائدة من التوقيع مع أحد أبرز الأسماء العالمية لا تقتصر فقط على الاستفادة الفنية أو المادية، إذ رفض كل من النجم الأرجنتيني باولو ديبالا والجناح البرازيلي أليكس ساندرو فكرة الرحيل عن اليوفي، بعد تعاقد الفريق مع نجم ريال مدريد السابق.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أصبح اليوفي في مهمة أكثر سهولة للتعاقد مع اللاعبين بعد استقدام رونالدو، إذ تستعد إدارة السيدة العجوز للتعاقد مع ستة لاعبين خلال الفترة المتبقية من موسم الانتقالات الصيفية أو خلال موسم الانتقالات الشتوية القادمة.

ويأتي النجم الهولندي الشاب ماتايس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام، على رأس هذه القائمة المطلوبة في تورينو.

ولقي دي ليخت اهتمامًا كبيرًا في فترات سابقة من العملاق الكتالوني برشلونة، ولكنه أصبح هدفًا واضحًا على رادار بطل الكالتشيو الإيطالي.

ويحرص كل من فيديريكو تشيزا لاعب فيورنتينا الإيطالي وفرانسيسكو ترينكاو لاعب سبورتينغ براغا البرتغالي على الانضمام لفريق يوفنتوس للعب بجانب كريستيانو رونالدو، وتؤكد الصحيفة الإيطالية زيادة فرص الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش لاعب فريق لاتسيو في الانضمام لليوفي في الفترة القادمة.

ويعد النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني أبرز الأسماء المرشحة للانضمام لحامل لقب السيريا أي، وارتبط اسم لاعب وسط المنتخب الأمريكي بالانتقال لثنائي الدوري الإنجليزي ليفربول وتشيلسي، خلال الفترة السابقة من عمر موسم الانتقالات الصيفية.