كيف استفاد يوفنتوس تجاريًا وماليًا من ضم كريستيانو رونالدو؟

لم يخض كريستيانو رونالدو سوى مباراة واحدة مع فريقه الجديد يوفنتوس ولم يهز الشباك خلالها رغم الفوز 3/2 على أرض كييفو، إلا أن اليوفي حقق مكاسب ضخمة من انضمام أفضل لاعب في العالم 5 مرات إلى صفوفه.

وسيخوض رونالدو الذي انضم إلى يوفنتوس مقابل 99 مليون جنيه إسترليني الشهر الماضي أول مباراة في تورينو غدًا السبت أمام لاتسيو.

وسيشاهد المباراة من الملعب نحو 40 ألف متفرج، لكنه رقم ضئيل مقارنة بالملايين الذين يتابعون اللعبة في جميع أنحاء العالم، وسيستغل يوفنتوس هذه الشعبية لنجمه الأول في جني الكثير من الأرباح على شكل صفقات رعاية جديدة.

وذكر تقرير لصحيفة “صن” البريطانية أن قيمة النادي ارتفعت بالفعل منذ بدء الحديث عن انتقال رونالدو إلى صفوف فريق “السيدة العجوز”

بدء جني الأرباح

وارتفعت القيمة السوقية ليوفنتوس في بورصة الأسهم بنسبة 37% من حوالي592 مليون إسترليني (660 مليون يورو) في 28 يونيو عندما بدأت شائعات انتقال رونالدو إلى إيطاليا تطفو على السطح، إلى 812 مليون إسترليني (905 مليون يورو) في العاشر من يوليو عندما أكدت وسائل الإعلام الصفقة.

وباتت الآن 890 مليون جنيه إسترليني (988 مليون يورو) أي بزيادة قدرها 50% عن قيمته البالغة 592 مليون جنيه إسترليني في يونيو الماضي.

وهذا يسهل على النادي جذب الأموال من الرعاة بالإضافة إلى إمكانية بيع المزيد من منتجات يوفنتوس، خاصة القمصان التي تحمل اسم رونالدو.

ويحتل يوفنتوس المركز 11 بين أندية العالم في ترتيب أندية كرة القدم الأكثر قيمة في العالم حيث يتأخر الفريق الإيطالي خلف مانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة، التي تتجاوز عائداتها التجارية 250 مليون إسترليني.

وحقق يوفنتوس 101 مليون جنيه إسترليني أرباحًا في 2016/2017، لكن بريان أندرسون، مدير تمويل العلامة التجارية، قال لصحيفة “صن” إنه يتوقع أن يتصدر يوفنتوس هذا الترتيب العام المقبل.

عامل رونالدو الحاسم

ويعتبر أحد العوامل الرئيسة لتحقيق الأرباح للأندية، أنه رغم أن الجماهير في أوروبا يميلون للبقاء مخلصين لناديهم، إلا أنه في كثير من أنحاء العالم هم أكثر اهتمامُا باللاعبين الأفراد وهذا يرجح كفة رونالدو.

وقد ظهر ذلك عندما انتقل ديفيد بيكهام من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد في عام 2003، ما أدى إلى تحول العديد من مشجعي بيكهام في نفس الاتجاه خاصة في آسيا.

وهذ يمهد الطريق لمزيد من جني الأرباح للنادي الإيطالي عبر حقوق الرعاية في قارة آسيا تحديدًا، استغلالًا لشعبية قائد البرتغال هناك.

ويضيف أندرسون “سيتابع العديد من الناس يوفنتوس استنادًا إلى حقيقة أنهم يريدون متابعة رونالدو، في حين أن لديك العديد من مشجعي كرة القدم المخلصين للأندية، فإن لديك العديد من المعجبين الموالين للاعبين، من المؤكد أن انتقال رونالدو إلى يوفنتوس سيزيد من قاعدة النادي العالمية”.

وتابع “في بعض المناطق يملك رونالدو علامة تجارية أكبر من يوفنتوس ذاته، وهذا هو الحال على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يملك رونالدو 74.5 مليون متابع على تويتر مقارنة بـ6.2 مليون في يوفنتوس، بينما في “إنستغرام” لديه 134 مليونًا مقارنة بـ14.8 مليون في يوفنتوس، ولا شك أن صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بيوفنتوس ستكبر فيما بعد بسبب رونالدو”

وانضم رونالدو رسميًا إلى يوفنتوس في العاشر من يوليو الماضي وفي بقية الشهر زادت مواقع التواصل الاجتماعي لليوفي.

أما بالنسبة لمبيعات القميص، فيأمل يوفنتوس في تكرار ما حدث عندما انتقل رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد العام 2009.

فقد باع النادي الملكي أكثر من 1.2 مليون قميص لرونالدو في موسمه الأول، ما ساعدهم على تعويض بعض من 80 مليون جنيه إسترليني دفعوها له خلال عام، وفقًا لما ذكره براند فاينانس.