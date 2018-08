لماذا سخر سامبدوريا الإيطالي من سيرجيو راموس؟ (صور)

سخر سامبدوريا الإيطالي من ملابس سيرجيو راموس قائد ريال مدريد خلال اجتماع رابطة اللاعبين المحترفين في إسبانيا لتشابهها مع قميص الفريق.

وأثارت ملابس راموس خلال اجتماع رابطة اللاعبين المحترفين في إسبانيا في مقرها الرئيسي في مدريد ضجة واسعة لم يستطع النادي الإيطالي مقاومتها.

وكتب سامبدوريا معلقًا على حسابه على تويتر على صور راموس التي نشرها على حسابه الشخصي على تويتر “هل تم إغلاق سوق الانتقالات الصيفية حقًا. يبدو سرجيو راموس رائعًا في ألوان قميصنا”.

وانضم راموس إلى قادة ونواب قادة الأندية العشرين المنافسة في الليغا خلال اجتماع في المقر الرئيسي لرابطة اللاعبين المحترفين في مدريد لمناقشة معارضة خطط رابطة الدوري إقامة بعض المباريات الرسمية بالدوري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني الأسبوع الماضي عن اتفاق شراكة مع مجموعة ريليفنت متعددة الجنسيات للرياضة والترفيه والإعلام يشمل التخطيط لإقامة عدد من مباريات الدوري الإسباني مستقبلا في الولايات المتحدة.

Are you guys sure the transfer window is definitely closed? ????@SergioRamos looks great with our colours. pic.twitter.com/JGG11tWYlG

