رئيس اليويفا يكشف مميزات بطولة دوري الأمم الأوروبية

‬‬قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، اليوم الخميس، إن بطولة دوري الأمم الأوروبية الجديدة التي ستنطلق قريبًا ستمنح المنافسات قوة دفع قوية على مستوى المنتخبات.

وأوضح تشيفرين أن المواجهات الودية لم تكن توفر الفرصة الكافية للعب مباريات مفيدة، مشيرًا إلى وجود حاجة لخلق توازن جديد بين احتياجات الأندية ومتطلبات المنتخبات الوطنية.

وستنطلق بطولة دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر المقبل، وستقام كل عامين، وسيشارك فيها جميع منتخبات القارة الأوروبية وعددها 55، بحيث تقسم إلى 4 مستويات، يضم كل مستوى منها 4 مجموعات على أن تقام المباريات في الفترة ما بين سبتمبر إلى نوفمبر.

وتتضمن البطولة نظامًا للصعود والهبوط في كل مستوى، بينما ستتأهل الفرق صاحبة الصدارة لخوض بطولة مصغرة من 4 فرق تقام في يونيو 2019 يتحدد في ختامها اسم البطل.

وقوبلت البطولة الجديدة بشكوك في البداية بسبب نظامها الذي يبدو معقدًا لكن المدربين رحبوا بها وقت إجراء القرعة في يناير الماضي.

وأوضح تشيفرين في بيان:”أظهرت كأس العالم وجود تعطش كبير لبطولة تتنافس فيها المنتخبات”.

وتابع:”كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منتبهًا دومًا لهذا الأمر في ضوء حقيقة مفادها أن المنتخبات الوطنية بحاجة لما هو أكثر من تنظيم عدة لقاءات ودية بين منتخبين في فترة الصيف”.

وواصل:”أدرك المشجعون أن معظم المباريات الودية لا توفر الأداء التنافسي المفيد، كما أن العلاقة بين الأندية والمنتخبات الوطنية كانت بحاجة لإعادة التوازن، وكان هذا هو السبب في التفكير في إطلاق دوري الأمم الأوروبية”.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اقترح خططًا للبدء في دوري أمم عالمي، لكن المقترح قوبل بمعارضة قوية من قبل الأندية وبطولات الدوري الأوروبية.