تسريب تقييم أبرز نجوم “FIFA 2019”

اقترب موعد إصدار لعبة “FIFA 2019” المنتظرة، والتي ينتظر جميع معجبيها أخبارها بفارغ الصبر، وإليكم أحدث تسريبات لتقييمات اللاعبين من النسخة التجريبية للعبة.

وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، لن تصبح التقييمات التالية نهائية حتى تصدر شركة “EA Sports” النسخة الكاملة في 25 سبتمبر، ولكن من المتوقع أن تثير دقة التقييمات الجدل.

احتفظ كريستيانو رونالدو الذي انتقل من ريال مدريد إلى نادي يوفنتوس حديثًا مقابل 88 مليون جنيه إسترليني بتقييمه البالغ 94 نقطة، كما احتفظ نجم الغلاف الآخر “نيمار”، بتقييمه البالغ 92 نقطة مرة أخرى.

ومع ذلك حصل بعض اللاعبين الآخرين على ترقيات، حيث أصبح تقييم “كيفن دي بروين” و”ديفيد دي خيا” و”لوكا مودريتش” 91 نقطة.

كما ارتفع تقييم “هاري كين” و”إيسكو” بثلاث نقاط، ليصبحا في مستوى “باولو ديبالا” و”انطوان غريزمان” بـ 89 نقطة.

بينما بلغ تقييم نجوم كأس العالم “كايليان مبابي” و”روميلو لوكاكو” و”أليكسيس سانشيز” 87 نقطة فقط.