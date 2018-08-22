يوفنتوس يحمي بيانيتش من إغراءات ريال مدريد وتشيلسي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تمديد عقد لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش حتى 2023.

ووفقًا لموقع النادي الإليكتروني، “مدد النادي عقد لاعب وسط الفريق بيانيتش حتى 2023 لمدة 5 سنوات”.

وقال اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، “أنا سعيد للغاية بتمديد عقدي مع هذا النادي العظيم”.

وكانت العديد من التقارير الإيطالية قد ربطت بين رحيل اللاعب عن النادي الإيطالي في ظل اهتمام العديد من الأندية بضم اللاعب، وفي مقدمتهم برشلونة، وريال مدريد، وتشيلسي.

وبذلك، قطع اليوفي الطريق على أندية أوروبا الراغبة في ضم اللاعب ليبقى لفترة أطول مع السيدة العجوز.