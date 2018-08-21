دينو زوف: يوفنتوس أفضل من ريال مدريد هذا الموسم بفضل رونالدو

قال الحارس الدولي الإيطالي السابق وأحد أساطير كرة القدم الإيطالية دينو زوف إن فريقه السابق يوفنتوس أفضل هذا الموسم من ريال، بعد تعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن الفريق بإمكانه الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وفضل دينو زوف المدرب السابق أيضًا ليوفنتوس ومنتخب إيطاليا مقارنة السيدة العجوز بريال مدريد الذي سيطر على دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية.

وقال زوف في تصريحات نشرتها “آس”: “يوفنتوس ليس أقل تقنيًا، بل هو أقوى من ريال مدريد في وسط الميدان والهجوم، يوفنتوس الحالي يملك مؤهلات في كل الخطوط في وسط الميدان لا زلنا لم نر إيمري شان، وليس هناك أي شيء يجعله أقل من ريال مدريد.”

وأكد أكبر قائد حمل كأس العالم في نسخة 1982 في إسبانيا أن يوفنتوس بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أقوى على الورق ويحتاج لتأكيد ذلك في الملعب.

وقال زوف: “أنا متأكد أنهم أفضل وبإمكانهم الفوز على الورق، هم أقوى وليسوا أقل من ريال مدريد، في وسط الميدان، إيمري شان وبليس ماتويدي وفيدريكو يملكون مؤهلات كبيرة، وكلهم يقومون بعمل رائع.”

وأضاف الأسطورة الإيطالي:” لا أعتقد أن هناك مشكلة بالنسبة لمكان وطريقة لعب كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري بإمكانه اتخاذ القرار، واختيار طرق مختلفة بحسب حاجة الفريق والمواقف المختلفة.”

ويضع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا كأهم هدف هذا الموسم، ويعتقد عشاق الفريق أن التعاقد مع الهداف التاريخي للمسابقة سيسهم في قيادة فريقهم لفك نحس النهائيات والفوز باللقب الثالث.

وخسر يوفنتوس 5 نهائيات في دوري أبطال أوروبا منذ فوزه بلقبه الثاني في 1996، وكان آخرها أمام ريال مدريد في 2017 بكارديف الويلزية 4-1 في لقاء سجل خلاله كريستيانو رونالدو هدفين.