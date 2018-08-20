يوفنتوس يجدد عقد لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين أن نادي يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش، لتجديد عقده مع الفريق.

ووفقًا لصحيفة ” سكاي سبورت إيطاليا” فإن يوفنتوس سيجدد عقد بيانيتش موسمين، لينتهي صيف العام 2023.

وانضم بيانيتش البالغ من العمر 28، إلى يوفنتوس صيف العام 2016 قادمًا من روما، مقابل 32 مليون يورو.

وتردد أن عدة أندية أوروبية سعت لضم بيانيتش أبرزها برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي، لكن وفق الصحيفة فإن يوفنتوس سيجدد عقد اللاعب وسيرفع رابته.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماع بين إدارة يوفنتوس ومديري أعمال بيانيتش اليوم الإثنين انتهى باتفاق مبدئي على تمديد العقد، على أن يحصل على 6.5 مليون يورو بجانب العلاوات في العام الواحد.

وشارك بيانيتش أساسيًا في أول مباراة ليوفنتوس أمام كييفو في الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2018/2019.

ويملك بيانيتش، وهو لاعب سابق لميتز وليون الفرنسيين، 15 هدفًا في 92مباراة، كما صنع 28.