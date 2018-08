رسميًا.. محمد صلاح ينافس كريستيانو رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” رسميًا عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا، والتي ظهر بها اسم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، منافسًا للثنائي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش.

Who will win in Monaco on August 30? https://t.co/DeivvW4dOq pic.twitter.com/YhcjsePZSc

????‍♂️Men's Player of the Year ????‍♂️ @lukamodric10 ????️ @Cristiano ????️ @MoSalah ????️

???? #UEFAawards shortlist is here! ????

ونشر “يويفا” بيانًا رسميًا، يوم الاثنين، عبر حسابه على تويتر، أعلن فيه عن تواجد صلاح بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق، والنجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد.

وقال “يويفا” في بيانه، إن الإعلان عن الفائز سيكون في الـ30 من شهر أغسطس الجاري، بعد إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019 بموناكو.

وأشار إلى أن اختيار ثلاثة اللاعبين جاء عن طريق اختيارات 80 مدرباً شاركوا في بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم الماضي، إلى جانب 55 صحفيًا أوروبيًا.

وشارك صلاح مع ليفربول في 13 مباراة بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 أخرى.

وبات محمد صلاح، أول لاعب أفريقي وعربي يترشح للجائزة.

وكان صلاح قد دخل قائمة أفضل عشرة لاعبين قبل أن يجاور البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش نجمي ريال مدريد الإسباني.

????️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw , 30 August ???? pic.twitter.com/7lfkfaceve

✨ NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2017/18 ✨

وأعلن “يويفا” أيضا عن المراكز من الرابع للعاشر والتي شهدت تواجد، الفرنسي أنطوان غريزمان (72 نقطة)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (55 نقطة)، الفرنسي كيليان مبابي (43 نقطة)، البلجيكي كيفين دي بروين (28 نقطة)، الفرنسي رافائيل فاران (23 نقطة)، البلجيكي إيدين هازارد (15 نقطة)، الإسباني سيرجيو راموس (12 نقطة).

Modrić. Ronaldo. Salah. ????

Who deserves to be UEFA Men's Player of the Year 2017/18? ????

????️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 30 August ???? pic.twitter.com/mLOo7bTTOz

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 20, 2018