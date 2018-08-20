مودريتش يرد بغضب على تقارير بعرض نفسه على إنتر ميلان (صورة)

يبدو أن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، فاض به الكيل من سيل الأخبار التي تتحدث عن رحيله إلى إنتر ميلان الإيطالي، وقرر الرد بنفسه.

وقالت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالي، إن اللاعب هو من تواصل مع إدارة النيراتزوري بسبب رغبته في الرحيل عن ريال مدريد، واللعب بجانب مواطنيه إيفان بيريسيتش ومارسيلو بروزوفيتش وسيمي فرساليكو.

ورد مودريتش على إحدى الصحف التي قامت بنشر تلك المعلومات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، قائلًا: “هذا أكبر هراء في التاريخ”.

وارتبط صاحب الـ32 عامًا بالرحيل إلى صفوف إنتر ميلان قبل غلق سوق الانتقالات الإيطالية.

وكانت بعض التقارير الإسبانية قد أعلنت عن نية ريال مدريد في توجيه شكوى إلى الاتحاد الدولي ضد إدارة إنتر ميلان لانتهاكها القاعدة الـ18 من لوائح فيفا والمتعلقة بالاتصال المباشر مع اللاعب بدون إذن ناديه.