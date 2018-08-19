بعد شكوى ريال مدريد.. لوكا مودريتش ينحاز إلى إنتر ميلان أمام الفيفا

فجرت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية مفاجأة، بالقول إن لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد دافع عن إنتر ميلان أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد الشكوى التي قدّما الفريق الملكي ضد النادي الإيطالي، بسبب سعيه إلى ضم لاعب الوسط.

ووفقًا للصحيفة فإن الفيفا استدعى مودريتش للتحقيق معه، بعد أن تقدم ريال مدريد بشكوى ضد إنتر ميلان، إذ يرى النادي الإسباني أن إنتر ميلان خالف المادة 18 من لوائح الانتقالات، ودخل في مفاوضات غير شرعية مع النجم الكرواتي، دون إذن النادي الذي يلعب له (ريال مدريد).

وأضافت الصحيفة أن مودريتش أبلغ الفيفا أنه هو من طلب من وكلاء أعماله الاتصال بإنتر ميلان في الميركاتو الصيفي، لبحث انتقاله إلى النيراتزوري.

وأشارت “لاغازيتا ديللو سبورت” إلى أن مودريتش تواصل مع مسؤولي إنتر ميلان، لرغبته في اللعب إلى جانب مواطنيه إيفان بيريسيتش ومارسيلو بروزوفيتش وسيمي فرساليكو.

وووفقًا للصحيفة أيضًا فإنه بدفاع مودريتش عن إنتر ميلان، سيرفض الفيفا شكوى ريال مدريد.

وسعى إنتر ميلان بقوة للتعاقد مع مودريتش (32 عامًا)، وتردد أن النادي الإيطالي مستعد لدفع 10 ملايين يورو لمودريش راتبًا سنويًا.

تجدر الإشارة إلى أن عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي بعد عامين، علمًا أنه انضم للفريق الملكي صيف العام 2012 قادمًا من توتنهام الإنجليزي.