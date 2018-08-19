الكشف عن معاناة سترينيتش مدافع ميلان الإيطالي من مشاكل في القلب

أعلن ميلان الإيطالي أن الأطباء طالبوا إيفان سترينيتش، الظهير الأيسر لكرواتيا في كأس العالم، بتجنب الاشتراك في أي نشاط رياضي بعد الكشف عن معاناته من مشكلة في القلب.

وخاض سترينيتش، البالغ 31 عامًا، مباريات كرواتيا السبع في روسيا ومنها نهائي كأس العالم، إذ خسرت بلاده 4-2 أمام فرنسا. وانضم سترينيتش إلى ميلان قادمًا من سامبدوريا في انتقال مجاني في فترة الانتقالات؛ لكنه لم يلعب بعد مع ناديه الجديد.

وقال ميلان، إن الأطباء اكتشفوا هذه المشكلة خلال فحوص روتينية.

وأضاف أن اللاعب بات مطالبًا بالخضوع للمزيد من الفحوص بعد الحصول على فترة راحة لذا لن يشارك اللاعب الكرواتي في أي نشاط رياضي حتى يستكمل الفحوص.

وخاض سترينيتش، لاعب نابولي السابق، 49 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا.