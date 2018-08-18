يوفنتوس يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بانتصار قاتل (فيديو)

انتزع فريق يوفنتوس، اليوم السبت، فوزًا قاتلًا من مضيفه كييفو فيرونا وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الأولى للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

بذلك، استهل يوفنتوس رحلة الدفاع عن لقبه بثلاث نقاط غالية، بينما تذيل كييفو فيرونا الترتيب بلا رصيد من النقاط.

الدوري الايطالي | د22 | كييفو فيرونا 0 × 1 يوفنتوس |رونالدو يزعل على كوادرادو علشان م ناول له HD@IF24HD pic.twitter.com/adnEDWv7pG — انا موت (@OOQQ7707) August 18, 2018

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، وتمكن يوفنتوس من إحراز هدف مبكر في الدقيقة الثالثة عبر الألماني سامي خضيرة.

ومع حلول الدقيقة 38 أدرك كييفو فيرونا التعادل عن طريق البولندي ماريوز ستيبنسكي لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الدوري الايطالي | كييفو فيرونا 1 × 1 يوفنتوس | هدف التعادل كييفو فيرونا HD@IF24HD pic.twitter.com/ZoulWQBDm6 — انا موت (@OOQQ7707) August 18, 2018

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لكييفو فيرونا في الدقيقة 56 نفذها ايمانويلي جياكيريني محرزًا الهدف الثاني.

وأدرك يوفنتوس التعادل بالنيران الصديقة عن طريق ماتيا باني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي، نجح فيديريكو بيرنارديسكي في تسجيل هدف الفوز والثلاث نقاط في الدقيقة 93، ليخرج فريق “السيدة العجوز” فائزًا بالثلاث نقاط.

الدوري الايطالي | كييفو فيرونا 2 × 1 يوفنتوس | هدف الثاني كييفو فيرونا HD pic.twitter.com/IoobaVKKdv — انا موت (@OOQQ7707) August 18, 2018

الدوري الايطالي | كييفو فيرونا 2 × 2 يوفنتوس | هدف التعادل يوفنتوس بونوتشي HD@if24hd pic.twitter.com/QwFnJ2CWQI — انا موت (@OOQQ7707) August 18, 2018

الدوري الايطالي | كييفو فيرونا 2 × 3 يوفنتوس | هدف الثالث يوفنتوس هدف قاااااااااااتل د93 HD@if24hd pic.twitter.com/xcrVumGJN1 — انا موت (@OOQQ7707) August 18, 2018