يوفنتوس يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بانتصار قاتل (فيديو)

يوفنتوس يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بانتصار قاتل (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

انتزع فريق يوفنتوس، اليوم السبت، فوزًا قاتلًا من مضيفه كييفو فيرونا وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الأولى للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

بذلك، استهل يوفنتوس رحلة الدفاع عن لقبه بثلاث نقاط غالية، بينما تذيل كييفو فيرونا الترتيب بلا رصيد من النقاط.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، وتمكن يوفنتوس من إحراز هدف مبكر في الدقيقة الثالثة عبر الألماني سامي خضيرة.

ومع حلول الدقيقة 38 أدرك كييفو فيرونا التعادل عن طريق البولندي ماريوز ستيبنسكي لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لكييفو فيرونا في الدقيقة 56 نفذها ايمانويلي جياكيريني محرزًا الهدف الثاني.

وأدرك يوفنتوس التعادل بالنيران الصديقة عن طريق ماتيا باني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي، نجح فيديريكو بيرنارديسكي في تسجيل هدف الفوز والثلاث نقاط في الدقيقة 93، ليخرج فريق “السيدة العجوز” فائزًا بالثلاث نقاط.

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