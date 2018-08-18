هدف مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا.. خضيرة يسجل الأول (فيديو)

تقدم فريق يوفنتوس بالهدف الأول ضد كييفو فيرونا في اللقاء الذي يجمع الفريقين في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وسجل خضيرة الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة الثالثة.

الدوري الايطالي | د3 | كييفو فيرونا 0 × 1 يوفنتوس | هدف اول يوفنتوس HD سامي خضيرة@IF24HD pic.twitter.com/hKwIcElxq7 — انا موت (@OOQQ7707) August 18, 2018

ويسعى كييفو للخروج بأفضل نتيجة ممكنة في لقائه مع ضيفه يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الأخيرة، المدعم بنجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة الافتتاحية للنسخة الجديدة للمسابقة.

وانضم رونالدو ليوفنتوس مقابل 100 مليون يورو (114 مليون دولار)، بعدما أنهى مسيرته الحافلة مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، حيث يتطلع الفريق الملقب بـ”السيدة العجوز” لمواصلة هيمنته على الكرة الإيطالية، من خلال التتويج بالثنائية المحلية للموسم الخامس على التوالي.