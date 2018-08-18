هدف مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا.. خضيرة يسجل الأول (فيديو)

هدف مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا.. خضيرة يسجل الأول (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

تقدم فريق يوفنتوس بالهدف الأول ضد كييفو فيرونا في اللقاء الذي يجمع الفريقين في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وسجل خضيرة الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة الثالثة.

ويسعى كييفو للخروج بأفضل نتيجة ممكنة في لقائه مع ضيفه يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الأخيرة، المدعم بنجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة الافتتاحية للنسخة الجديدة للمسابقة.

وانضم رونالدو ليوفنتوس مقابل 100 مليون يورو (114 مليون دولار)، بعدما أنهى مسيرته الحافلة مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، حيث يتطلع الفريق الملقب بـ”السيدة العجوز” لمواصلة هيمنته على الكرة الإيطالية، من خلال التتويج بالثنائية المحلية للموسم الخامس على التوالي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة