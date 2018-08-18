بريطانيا تحظر بث الظهور الأول لكريستيانو رونالدو مع يوفنتوس

لن يتم بث أول ربع ساعة من المباراة الأولى لكريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد يوفنتوس على الهواء مباشرة في المملكة المتحدة؛ بسبب حظر الاتحاد الإنجليزي بث أي مباراة مباشرة في توقيت محدد، كل يوم سبت في الأسبوع.

وأعلنت شركة Eleven Sports اليوم السبت، عن أن التغطية المجانية على موقع فيسبوك الخاصة بمباراة السيدة العجوز وكييفو، لن يتم بثها قبل الساعة 5:15 مساءً بالتوقيت المحلي.

وتنطلق المباراة التي يستضيفها ملعب كييفو في الساعة الـ 5 مساءً بتوقيت بريطانيا، لكن لن يتمكن المشاهدون من متابعة أول ربع ساعة على الهواء.

ولا يمكن عرض أي مباراة مباشرة في المملكة المتحدة بين الساعة 2:45 مساءً و5:15 مساءً، أيام السبت، لزيادة الحضور الجماهيري في مباريات الدوري الإنجليزي؛ حتى تزيد قيمة بيع التذاكر.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن متحدث باسم Eleven Sports: “يحظر علينا أن نقدم لكم البث الحي لأول 15 دقيقة من مباراة كييفو و يوفنتوس”.

“لا توجد دول أخرى خارج المملكة المتحدة والجبل الأسود تطبق هذه القاعدة. ونحن نختلف معها وسنواصل تحديها. سيتم استئناف التغطية المباشرة للمباراة الساعة 5.15 مساءً”.