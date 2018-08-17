رسميًا.. العراقي علي عدنان إلى أتلانتا الإيطالي (فيديو)

أعلن نادي أتلانتا الإيطالي، اليوم الجمعة، أنه تعاقد مع اللاعب العراقي علي عدنان، بنظام الإعارة، قادمًا من أودينيزي، قبل ساعات من نهاية سوق الانتقالات في إيطاليا.

وأوضح النادي الإيطالي أن تعاقده مع علي عدنان يمتد حتى نهاية الموسم مع إمكانية الشراء.

ويبلغ علي عدنان من العمر 24 عامًا، وسبق له اللعب مع أندية أمانة بغداد وتشايكور ريزا سبور التركي.

ولعب علي عدنان 65 مباراة في الدوري الإيطالي، وسجل هدفين وصنع اثنين، علمًا أنه لعب 40 مباراة مع المنتخب العراقي.

ويبدأ أتلانتا مشواره في الدوري الإيطالي لموسم 2018/2019 بمواجهة فروسينوني، الإثنين المقبل.