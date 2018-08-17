شاهد.. كريستيانو رونالدو يتحول إلى مغنٍ قبل مباراة يوفنتوس وكييفو (فيديو)

أظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه في حالة مزاجية عالية، قبل أول مباراة مع فريقه يوفنتوس، عندما يحل ضيفًا على كييفو، في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2018/2019.

وانتشر مقطع فيديو لرونالدو وهو يصعد على كرسيّ ويحمل هاتفه المحمول ويغني ويرقص.

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد الشهر الماضي مقابل 100 مليون يورو بعقد يمتد لـ 4 مواسم.

وأعلن مدرب يوفنتوس، ماسيمليانو آليغري، قائمة يوفنتوس لمواجهة كييفو وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: بنسوليو، بيرين، تشيزني.

الدفاع: كيليني، بن عطية، ساندرو، برزالي، بونوتشي، كانسيلو، روجاني.

الوسط: بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، إيمري تشان، بينتانكور.

الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوستا، كوادرادو، ماندزوكتيش، بيرنارديسكي.

وأكد آليغري أن رونالدو سيشارك في التشكيلة الأساسية.