ميلان يضم لاعبيْن قبل ساعات على نهاية سوق الانتقالات

قال نادي ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، إنه تعاقد مع صمويل كاستييخو من فياريال، ودييغو لاكسال من جنوة، وذلك قبل وقت قصير على نهاية فترة الانتقالات في إيطاليا.

وانضم كاستييخو، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى فياريال العام 2015 قادمًا من مالاغا، وشارك مع الفريق في 30 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الماضي 2017/2018، وسجل 6 أهداف.

في حين لعب لاكسال مع جنوة 32 مباراة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وسجل 3 أهداف، علمًا أنه لعب 10 مباريات دولية مع منتخب بلاده أوروغواي، وسبق له اللعب لإمبولي وبولونيا على سبيل الإعارة من إنتر ميلان، ويبلغ من العمر 25 عامًا.

وتأجلت أول مباراة لميلان في الدوري الإيطالي، إذ كان من المقرر أن يحل جنوة ضيفًا على ميلان، بعد غدٍ الأحد، لكن المباراة تأجلت إلى 31 أكتوبر؛ بسبب انهيار جسر خرساني في جنوة، الثلاثاء الماضي، ما أودى بحياة 38 شخصًا على الأقل.

