أندية إشبيلية وبشكتاش وأوليمبياكوس وزينيت وأتلانتا تتأهل لدور المجموعات في الدوري الأوروبي

تأهلت أندية إشبيلية الإسباني وبشكتاش التركي وأوليمبياكوس اليوناني وزينيت الروسي وأتلانتا الإيطالي إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي للموسم 2018/2019.

وجاء تأهل إشبيلية بعد فوزه الكبير على زالغيريس فيلنوس من ليتوانيا، بنتيجة 5/0، ليتأهل بنتيجة إجمالية 6/0.

كما جدد أوليمبياكوس فوزه على إف سي لوزيرين السويسري بنتيجة 3/1، ليتأهل إلى دور المجموعات بنتيجة إجمالية 7/1.

وتأهل كذلك بوردو الفرنسي بعد فوزه 2/1 على ماريوبول من أوكرانيا، وبيرنلي الإنجليزي بفوزه 1/0 على إسطنبول باشاك شهير التركي.

وفاز زينيت سانت بطرسبرغ 8/1، ليعوض خسارته 4/0 ذهابًا أمام ديناكو مينسك من روسيا البيضاء، ليتأهل بنتيجة إجمالية 8/5.

وتعادل غلاسكو رينغرز الإسكتلندي، الذي يدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، سلبيًا مع ماريبور السلوفيني ليتأهل إلى دور المجموعات مستفيدًا من فوزه ذهابًا 3/1.

وسيقام نهائي البطولة في مدينة باكو عاصمة أذربيجان في 29 مايو 2019.